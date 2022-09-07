Енергетики повернули світло у будинки шести тисяч сімей на Донеччині

07 вересня 2022, 16:09

Енергетики повернули світло у будинки шести тисяч сімей на Донеччині

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у дев'яти населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.

Зазначається, що за добу аварійно-ремонтні бригади повернули світло у будинки 6078 сімей у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.

«На одному з найскладніших напрямків — Бахмутському — енергетикам вдалося відновити електропостачання понад чотирьом тисячам сімей. Левовій частині з них вдалося увімкнути світло менш ніж за добу. Ще 1,5 тисячі сімей знову зі світлом у Мар'їнській громаді. Також енергетики змогли вчора виконати роботи у Слов'янській, Костянтинівській та Торецькій громадах», — перелічили в компанії.

У ДТЕК поінформували, що через постійні бойові дії та відсутність доступу до мереж без електропостачання поки що залишаються 89 населених пунктів. Найскладніші напрями — Авдіївське, Мар'їнське, Торецьке, Бахмутське, Слов'янське.

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