Енергетики повернули світло у будинки шести тисяч сімей на Донеччині

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у дев'яти населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за добу аварійно-ремонтні бригади повернули світло у будинки 6078 сімей у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.



«На одному з найскладніших напрямків — Бахмутському — енергетикам вдалося відновити електропостачання понад чотирьом тисячам сімей. Левовій частині з них вдалося увімкнути світло менш ніж за добу. Ще 1,5 тисячі сімей знову зі світлом у Мар'їнській громаді. Також енергетики змогли вчора виконати роботи у Слов'янській, Костянтинівській та Торецькій громадах», — перелічили в компанії.



У ДТЕК поінформували, що через постійні бойові дії та відсутність доступу до мереж без електропостачання поки що залишаються 89 населених пунктів. Найскладніші напрями — Авдіївське, Мар'їнське, Торецьке, Бахмутське, Слов'янське.