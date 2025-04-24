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Зеленський: Тепер північнокорейські ракети вбивають українців з вини Росії — перевірка

24 квітня 2025, 22:37

Зеленський: Тепер північнокорейські ракети вбивають українців з вини Росії — перевірка

Зеленський: Тепер північнокорейські ракети вбивають українців з вини Росії — перевірка

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за попередньою інформацією, Росія застосувала балістичну ракету північнокорейського виробництва.

«Наші спецслужби перевіряють усі деталі. Якщо підтвердиться, що ракета була зроблена в Північній Кореї, це стане черговим доказом злочинної співпраці Москви та Пхеньяну», — наголосив глава держави.

За словами Зеленського, така форма «кооперації» робить зброю КНДР все більш смертоносною в реальних бойових умовах.

«Вони вбивають людей і знущаються з життя разом. Тільки в цьому сенс їхньої співпраці», — додав він.

У Києві, де внаслідок ракетного удару постраждало багато людей, продовжуються рятувальні роботи.

«Рідні тих, хто міг опинитися під завалами, перебувають на місці. Рятувальники працюватимуть, допоки не буде встановлено долю кожного», — зазначив президент.

Зеленський також повідомив, що лише за сьогодні по українських містах було випущено понад 200 одиниць озброєння — ракет та ударних безпілотників. Загинуло 12 людей, понад 100 отримали поранення.

«Світ не може залишати такі погрози без відповіді. Навіть у розпал дипломатичних зусиль Росія продовжує вбивати», — заявив президент, закликавши до реального тиску на РФ.

Він наголосив на необхідності повного припинення ударів та зміцнення української системи ППО.

Під час масованої повітряної атаки Росія, ймовірно, використала північнокорейську балістичну ракету KN-23 (KN-23А), повідомляє агентство Reuters з посиланням на українське військове джерело.

Як повідомлялося, кількість загиблих в результаті російської ракетно-дронової атаки по Києву в ніч на четвер досягла 12 людей.

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