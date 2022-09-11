«ДНР» заявила про шість загиблих та 11 поранених від обстрілів за день

Минулої доби на підконтрольному угрупуванні «ДНР» території загинули шість мирних жителів внаслідок бойових дій. Про це заявило «СЦКК ДНР».



Зазначається, що загинули цивільні особи у Київському та Петрівському районах Донецька.



Поранення різного ступеня тяжкості отримали 11 осіб у Петрівському, Київському районах Донецька, Червоногвардійському районі Макіївки та Новотроїцькому.



Пошкоджено 25 домобудівель у Кіровському, Петрівському, Київському, Ленінському та Куйбишівському районах Донецька, Горлівці, а також 7 об'єктів цивільної інфраструктури.