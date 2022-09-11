«ДНР» заявила о шести погибших и 11 раненых от обстрелов за день

За прошедшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории погибли шесть мирных жителей в результате боевых действий. Об этом заявило «СЦКК ДНР».



Отмечается, что погибли гражданские лица в Киевском и Петровском районах Донецка.



Ранения различной степени тяжести получили 11 человек в Петровском, Киевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки и в Новотроицком.



Повреждено 25 домостроений в Кировском, Петровском, Киевском, Ленинском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.