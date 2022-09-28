США та Євросоюз готують нові санкції проти Росії

28 вересня 2022, 18:15

США та Євросоюз готують нові санкції проти Росії

Сполучені Штати та Євросоюз готуються запровадити серію санкцій проти Росії. Про це повідомляє газета Wall Street Journal.

За даними видання, головними об'єктами американських санкцій можуть стати пов'язані з російською владою фінустанови, які мають ключовий вплив на економіку, включаючи Агентство зі страхування вкладів РФ та платіжну систему «Мир».

У WSJ додають, що обмеження можуть запровадити і проти пов'язаних із Росією посередників на фінансових ринках та ринках цінних паперів.

У рамках можливих нових санкцій Сполучені Штати розглядають відключення від SWIFT більшої кількості банків, запровадження ширшого експортного контролю та обмеження проти ще низки держкомпаній.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн Фон дер Ляйєн запропонувала восьмий пакет проти РФ 28 вересня, заявивши, що він розроблений, щоб «змусити Кремль заплатити» за ескалацію конфлікту в Україні, передає «Радіо Свобода».

Пропонований восьмий пакет санкцій включає подальші заборони на імпорт російської продукції, які мають позбавити Москву додаткових доходів у розмірі 7 мільярдів євро.

За словами фон дер Ляйєн, пакет санкцій також передбачає додаткові заборони на експорт військових технологій, таких як авіаційна техніка, електронні компоненти та певні хімічні речовини.

Крім того, пакет санкцій закладає правову основу для обмеження цін на нафту та заборонить громадянам ЄС входити до складу органів управління російських держкомпаній, сказала вона.

Нові санкції також включатимуть обмеження щодо посадових осіб, відповідальних за «референдуми».

Тепер пропозиція має бути схвалена 27 країнами-членами ЄС.

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