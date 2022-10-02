Жителів окупованої Донеччини почнуть призивати на військову службу в Росії з 2023 року

02 жовтня 2022, 20:44

Жителів окупованої Донеччини почнуть призивати на військову службу в Росії з 2023 року

Жителів окупованої частини Донецької області почнуть призивати на військову службу до російської армії з 2023 року. Про це йдеться у проекті закону про прийняття «ДНР» до складу РФ, внесеному на розгляд до Держдуми, повідомляє сепаратистський ресурс «ДАН».

У документі передбачено, що осінній призов до Збройних сил РФ на підконтрольній «ДНР» території цього року не проводитиметься.

Також зазначається, що «призов на військову службу громадян Російської Федерації, які проживають на території ДНР, проводиться у порядку, встановленому федеральними законами, починаючи з 2023 року».

2 жовтня президент Росії Володимир Путін вніс на розгляд Держдуми законопроекти про прийняття до складу Російської Федерації окупованих «ДНР», «ЛНР», Херсонської та Запорізької областей.

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