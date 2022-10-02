Жителей оккупированной Донетчины начнут призывать на военную службу в России с 2023 года

Жителей оккупированной части Донецкой области начнут призывать на военную службу в российскую армию с 2023 года. Об этом идет речь в проекте закона о принятии «ДНР» в состав РФ, внесенном на рассмотрение в Госдуму, передает сепаратистский ресурс «ДАН».



В документе предусмотрено, что осенний призыв в Вооруженные силы РФ на подконтрольной «ДНР» территории в этом году проводиться не будет.



Также отмечается, что «призыв на военную службу граждан Российской Федерации, проживающих на территории ДНР, проводится в порядке, установленном федеральными законами, начиная с 2023 года».

2 октября президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроекты о принятии в состав Российской Федерации оккупрованных «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей.