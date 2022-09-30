Путін анексував ще частину українських територій

30 вересня 2022, 16:03

Путін анексував ще частину українських територій

Підписання паперів про анексію у Кремлі. Скріншот Підписання паперів про анексію у Кремлі. Скріншот

Президент Росії Володимир Путін підписав «договори» про «включення» окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу РФ.

Анексія відбулася на церемонії у Кремлі. Путін послався на результати «референдумів» на окупованих територіях. Також він висловив сподівання, «що Федеральні збори підтримають прийняття до складу Росії чотирьох регіонів» наступного тижня.

Для підписання «документів» до Москви прибули голови окупаційних адміністрацій: від «ДНР» – Денис Пушилін, від «ЛНР» – Леонід Пасічник, від Запорізької області – Євген Балицький, від Херсонської області – Володимир Сальдо.

Перед цим Путін виступив із промовою, під час якої закликав Україну повернутися до переговорів.

«Росія готова до переговорів з Україною. Ми закликаємо Київський режим негайно припинити вогонь, бойові дії та повернутися за стіл переговорів», — заявив Путін.

При цьому він сказав, що люди на Донбасі, у Запорізькій та Херсонській областях «стають назавжди нашими громадянами».

Путін підкреслив, що «ми захищатимемо свою землю всіма своїми силами та засобами».

Значну частину промови Путін присвятив критиці Заходу. Зокрема звинуватив західні країни у нібито колоніальній політиці. Путін також заявив, що встановлені міжнародні правила — «суцільний обман, подвійні або потрійні стандарти».

У березні 2014 року Росія анексувала Крим, скориставшись зміною влади в Україні. Тоді аргументом для анексії півострова також став псевдореферендум.

Разом із цим РФ ініціювала провокації у Донецьку та Луганську, які переросли у збройний конфлікт на сході України. Росія підтримувала свої проксі-формування на Донбасі протягом 8 років, доки не розпочала відкрите повномасштабне вторгнення в Україну.

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