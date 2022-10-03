За тиждень фахівці відновили електропостачання у 76 населених пунктах Донеччини

За минулий тиждень фахівці ДПЕК Донецькі електромережі відновили електропостачання для 76,9 тисяч сімей у 76 населених пунктах Донецької області. Про це повідомляє прес-служба компанії.



Однак без світла поки що залишаються 86 населених пунктів.



«Відсутня можливість виконувати відновлювальні роботи. ДТЕК Донецькі електромережі обов'язково поверне світло всім мешканцям області, щойно буде отримано дозвіл від Збройних сил України», - йдеться у повідомленні.



Водночас, за вересень ремонтні бригади змогли відновити електропостачання в 333 населених пунктах Донбасу, знеструмлених через обстріли. Це дозволило відновити електропостачання понад 250 тисяч сімей.