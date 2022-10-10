На Харківщині місцями відключено електроенергію та водопостачання через влучення в об'єкти інфраструктури

За попередніми даними, російські окупаційні війська завдали трьох ударів по Харкову в понеділок, у деяких районах пропало світло, немає води. Про це повідомив міський голова Ігор Тєрєхов.



«Попередньо три прильоти до Харкова. Удар був на об'єкті енергетичної інфраструктури. У деяких районах міста пропало світло, відсутнє водопостачання. Фахівці обленерго, наші комунальники роблять усе можливе, щоби відновити нормальну життєдіяльність Харкова», - написав він.



Міський голова Первомайська Харківської області Микола Бакшеєв повідомив про відключення електроенергії та водопостачання у місті.