Російські війська вдарили по Кураховому та Ганнівці на Донеччині: є загибла та поранені

Російські окупанти з різних типів озброєння обстріляли місто Курахове Донецької області. Про це повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.



Пошкоджені будинки та споруди, численні багатоповерхівки, будинки приватного сектору. Поранення отримали три людини.



Також внаслідок обстрілу касетними боєприпасами одна людина загинула у селі Ганнівка.

Нагадаємо, що війська РФ за добу обстріляли кілька населених пунктів Донеччини, внаслідок чого дві людини загинули, ще вісім – поранені.