У «ЛНР» поблизу житлового будинку знайшли авіабомбу, понад 50 людей евакуювали

У тимчасово окупованому місті Алмазна Луганська область стався інцидент, біля житлового будинку було виявлено авіаційну бомбу ФАБ-500. Понад 50 мешканців евакуювали. Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.



Як зазначається, 10 листопада біля житлового будинку на вулиці Аврора знайшли ФАБ-500, що не розірвалася. Відомо, що у 83-річної мешканки пошкоджено гараж та легковий автомобіль.

Крім того, мешканців вулиці Аврора та всіх прилеглих вулиць, понад 50 осіб, евакуювали до гуртожитку у місті Стаханов. Також у цей день було перекрито рух вулицею Аврора та прилеглими до неї вулицями.



Місцева окупаційна «влада» про падіння авіаційної бомби не повідомляла.



Раніше ми писали, що 12 листопада в Старооскольському міському окрузі Білгородської області внаслідок атаки безпілотника сталося спалах одного з резервуарів на території нафтобази .