На Покровському напрямку в окупантів дефіцит бронетехніки: використовують мотоцикли, автомобілі, баггі та гольф-кари

ЗС РФ на Покровському напрямку використовують мото, багі та гольф-кари. Фото: кадр із відео

Через брак бронетехніки на Покровському напрямку у військових РФ їм доводиться використовувати мотоцикли, багі та гольф-кари, які легко знищують бійці «Червоної Калини». Відео останньої знищеної техніки окупантів опублікувала НГУ.



Ліквідацію російської техніки проводять пілоти FPV-дронів роти «РУБАК».



«Скорочення чисельності російського автопарку проводиться безперервно завдяки кооперації підрозділів аеророзвідки та ударних дронів. Можна помітити, що окупанти відчувають певний дефіцит бронетехніки й для атак використовують мотоцикли, легкові автомобілі, багі та гольф-кари», — зазначають пілоти FPV-дронів.



Попри це, відсутність техніки не знижує кількість спроб росіян просунутися на Донеччині. Лише минулої доби українські військові відбили на Покровському напрямку 40 атак.



Противник намагався просунутись неподалік Сухої Балки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Даченського, Миролюбівки, Петрівки, Новоолексіївки, Пустинки.



Раніше стало відомо, що російські війська окупували Іллінку у Покровському районі Донецької області.