Головне за день: У Севастополі ліквідовано військового РФ. Окупанти просуваються у Торецьку

Суспільство



З окупованої території вдалося повернути п'ятьох осіб віком від 18 до 89 років. Серед них — дві жінки 68 і 89 років, які потребували негайного лікування, неможливого в окупації.



В окупованому селі Григорівка на Херсонщині росіяни вимагають у місцевих жителів передавати овочі на потреби так званого «СВО».



З Курахівського водосховища вилилося 20 мільйонів із 55 мільйонів кубометрів води після того, як окупаційні війська пошкодили Тернівську греблю. Підтоплень житла немає та загрози для мешканців сіл на річці Вовчій теж немає.



13 листопада на Донеччині були задіяні обмеження світла для промисловості та бізнесу. Причини – дефіцит в енергосистемі через попередні обстріли РФ та зниження температури.



Бойові дії



Армія РФ обстріляла Краматорськ, Костянтинівку та кілька сіл на Донеччині: загинуло двоє людей, ще семеро – поранено. Російський дрон влучив у багатоквартирний будинок у Харкові, постраждали чотири особи. У Бериславі через атаку російського БПЛА загинула 52-річна жінка. Вперше за 73 дні Росія завдала по Києву комбінованої ракетно-дронової атаки, постраждала одна людина. У Запоріжжі росармія пошкодила об'єкти інфраструктури.



В окупованій Горлівці Донецької області після нічних та ранкових атак вийшли з ладу усі трансформатори (110 кВ). В окупаційній адміністрації «ДНР» заявили, що ситуація «не райдужна».



В окупованому Севастополі ліквідували начальника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ Валерія Транковського. Підрив його автомобіля був успішною операцією СБУ. Внаслідок вибуху капітан втратив ногу і помер від втрати крові.



Німецьке видання Bild заявило , що російські війська нібито просунулися на 2,5 кілометра до центру Торецька, а під їх контролем вже близько 70% території міста, зокрема, вулиця Центральна. Спікерка ОСУВ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова спростувала цю інформацію.



Вночі зафіксовано щонайменше 12 заходів російських дронів-камікадзе «Шахед» до Білорусі з України. Два з них зникли, один досяг Речиці.



Дрони атакували нафтосховище «Комбінат Утьос Росрезерва» в Пензенській області РФ. Місцеві жителі пишуть, що пошкоджено один із резервуарів. Про це також свідчать кадри, зняті на місці.



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