Армія РФ просунулась у Нелипівці та Першотравневому Донецької області — DeepState

Російські окупанти продовжують ускладнювати ситуацію на фронті та просунулися біля низки населених пунктів. Про це повідомили аналітики ресурсу DeepState.
Остання доба, згідно з даними аналітиків, була вкрай складною для українських військових через тиск з боку противника.
Так, DeepState повідомляє про просування військ РФ:
На опублікованій карті також можна побачити, як зараз виглядають межі захоплених територій та як змінюється ситуація з кожним днем.
У Генеральному штаті ЗСУ ніяк не коментували цю інформацію на момент публікації матеріалу.
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