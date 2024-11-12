Армія РФ просунулась у Нелипівці та Першотравневому Донецької області — DeepState

Відзначено просування російських військ у Донецькій області. Карта DeepState

Російські окупанти продовжують ускладнювати ситуацію на фронті та просунулися біля низки населених пунктів. Про це повідомили аналітики ресурсу DeepState.

Остання доба, згідно з даними аналітиків, була вкрай складною для українських військових через тиск з боку противника.



Так, DeepState повідомляє про просування військ РФ:

у Нелипівці на Торецькому напрямку;

Біля Петрівки, Юр'ївки, Новоолексіївки;

Біля Дальнього на Курахівському напрямку;

Біля Макарівки, Рівнополя та Новодарівки на Времівському напрямку;

у Першотравневому на Куп'янському напрямку;

Біля Дар'їно в Курській області.

На опублікованій карті також можна побачити, як зараз виглядають межі захоплених територій та як змінюється ситуація з кожним днем.

У Генеральному штаті ЗСУ ніяк не коментували цю інформацію на момент публікації матеріалу.