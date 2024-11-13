Російські війська зайшли до центру Торецька Донецької області — BILD

Російські військові зайшли до центру Торецька Донецької області. Мапа видання BILD

ЗСУ не змогли вибити росіян із центру Торецька Донецької області. Про це пише аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке.

Аналітик зазначає, що російські війська просунулися на 2,5 км до центру міста Торецьк Донецької області.

Есперт видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке заявив, що вже кілька тижнів ЗСУ намагаються зрізати виступ російського наступу фланговими ударами з півночі та півдня.

«Ідуть жорстокі вуличні бої за кожен багатоквартирний будинок. В результаті місто, де колись жили до 50 тисяч людей, перетворене на руїни», — пише експерт.

За даними Рьопке, поки що ВСУ не вдається зробити контрудар, оточити та вибити росіян із багатоквартирних будинків у центрі Торецька.

Під контролем ЗС РФ наразі вже близько 70% території міста, у тому числі вулиця Центральна, пише він.