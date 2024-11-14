На фронті загинув російський полковник, причетний до вбивства окупантів

На захопленій території на війні загинув російський військовий.

В окупованій Кремінній Луганській області 10 листопада загинув російський полковник Євген Ладнов. Відомо, що окупант, за словами товаришів по службі, наказав своїм підлеглим убити шістьох російських бійців у 19-му танковому полку (в/ч 12322), де його указом були організовані загороджувальні загони (спеціальне військове формування, що розміщується позаду основних військ для запобігання бою, для упіймання шпигунів, диверсантів та дезертирів тощо). Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.



Як зазначається, раніше про розстріли та загороджувальні загони у 19-му полку, яким командував Ладнов з позивним «Піонер», розповів один з військовослужбовців — 39-річний Віталій Дегтяренко. За його словами, полковник наказав убити шістьох його товаришів по службі — «Елвіса», «Прока», «Малого», «Доломита», «Горилу», «Масяню» та «Хаммера». Причина — військові відмовилися йти на бойове завдання. Їх убили військові з позивними «Фенич», «Казка» та «Нікель».



Крім того, Ладнов не лише виставляв загороджувальні загони, а й особисто стріляв під ноги тим, хто відмовлявся йти на завдання. Поранених та контужених відправляв назад. Якщо хтось відмовлявся — по ним відкривали вогонь з кулемета.



Допис про смерть Ладнова опублікувала група «VIP Південноуральськ». У коментарях користувачі написали — «За обнулення не нагороджений» і «А скільки він занапастив життя хлопців, його ховають, а я не можу тата поховати. Вічна пам'ять тому, хто людей занапастив», «Сильно швидко дістали, хай би полежав як наші, яких він на м'ясо відправляв! І в рапортах члени малювали замість підпису! Який він герой? Він убивця!».



Євген Ладнов народився у 1978 році. Служив у Чечні та Таджикистані, з 2023 року був командиром 19 танкового полку 67 дивізії, він брав участь у боях під Луганськом, Лисичанськом, Сіверськодонецьким та Сватовим. Нагороджений кількома орденами. Загинув внаслідок артобстрілу 10 листопада 2024 року.