МіГ-29 України завдав точного удару по військовим РФ у Гродівці

МіГ-29 ПС ЗСУ атакував росіян у Гродівці. Фото: кадр із відео

Український винищувач МіГ-29 з 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва» завдав точного удару авіабомбами AASM HAMMER по підвалах, де засіли російські штурмовики, які готувалися до атаки. Відео опублікував WarArchive.



Українські пілоти атакували окупантів у районі селища Гродівка Донецька область, яке розташоване трохи більше ніж за 10 км від Мирнограда та 18 км від Покровська.

Своєю чергою, Генштаб ЗСУ зазначає, що на Покровському напрямку українські військові зупинили 50 наступальних дій агресора.



Росіяни проводять атаки на цій ділянці фронту в районах Миролюбівки, Променя, Григорівки, Крутого Яру, Петрівки, Пустинки, Українки та Лисівки.



«Основні зусилля ворожих атак були сконцентровані в напрямку населених пунктів Селидове та Промінь», — йдеться у звіті військових.



Нагадаємо, лише минулої доби втрати армії РФ склали майже 2000 осіб і 23 танки.