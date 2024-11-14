Екіпаж БМП Bradley вижив після підриву на двох мінах

БМП Bradley наїхав на дві міни біля Новогродівки. Фото: кадр із відео

Під час бойового зіткнення БМП Bradley з росіянами біля Новогродівки у Покровському районі машина наїхала на міну та підірвалася. Відео опублікував канал WarArchive.



В описі до відео говориться, що після підриву на першій міні, бойова машина піхоти відкриває щільний вогонь і під час відступу наїжджає на другу міну.



Після другого вибуху видно, як із БМП вибирається екіпаж 425-го окремого штурмового батальйону «Скала».



«Гадаю екіпаж цілий», - зазначили в телеграм-каналі WarArchive.



Варто додати, що минулої доби українські військові відбили на Покровському напрямку 40 атак. Через бої високої інтенсивності на цій ділянці фронту в окупантів виник дефіцит бронетехніки.



Нагадаємо, загальні бойові втрати російської армії за минулу добу орієнтовно склали 1690 осіб особового складу та 19 танків.