Екіпаж БМП Bradley вижив після підриву на двох мінах

Під час бойового зіткнення БМП Bradley з росіянами біля Новогродівки у Покровському районі машина наїхала на міну та підірвалася. Відео опублікував канал WarArchive.
В описі до відео говориться, що після підриву на першій міні, бойова машина піхоти відкриває щільний вогонь і під час відступу наїжджає на другу міну.
Після другого вибуху видно, як із БМП вибирається екіпаж 425-го окремого штурмового батальйону «Скала».
«Гадаю екіпаж цілий», - зазначили в телеграм-каналі WarArchive.
Варто додати, що минулої доби українські військові відбили на Покровському напрямку 40 атак. Через бої високої інтенсивності на цій ділянці фронту в окупантів виник дефіцит бронетехніки.
Нагадаємо, загальні бойові втрати російської армії за минулу добу орієнтовно склали 1690 осіб особового складу та 19 танків.
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