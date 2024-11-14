Військові РФ прорвалися у Куп'янськ і висадили десант — DeepState

Російські війська прорвалися у Куп'янськ Харківської області. Про це повідомив український аналітичний проект Deep State.

За даними аналітиків, дві колони російської техніки змогли увійти до міста та висадити десант, який розосередився по будинках у районі Сватівської вулиці.

Як повідомляє проект, частину десанту та техніки українським військовим вдалося знищити.

«Бойові порядки ЗСУ та ворога просто розкидані по лісу, здійснювалися ротації обох сторін, а війна в лісі виглядала "дивною"», – пише проект про причини прориву.

Про те, що російська армія змогла прорватися у Куп'янськ, також пишуть Z-канали.

«Швидше за все, оборона ЗСУ на даній ділянці є дірявою ковдрою, що й дозволило здійснити подібний маневр», — сказано на каналі «Військовий інформатор».

Раніше повідомлялося, що російські військові окупували Іллінку на Донеччині.