В окупованому Криму обвалився міст: по ньому проїжджала вантажівка з морквою

Залізобетонний міст обвалився в окупованому Криму. Фото: Baza

Автомобільний міст обвалився в окупованому Криму. Про це повідомляє видання Baza.

За даними «Бази», обвалення залізобетонного мосту в Джанкої сталося в той момент, коли по ньому проїжджала фура, завантажена морквою. За словами 43-річного водія, у кузові знаходилася 21 тонна вантажу. При цьому вантажопідйомність мосту становить 18 тонн.

«Одразу після вантажівки з мосту злетів і легковик. Обидва водії зазнали травм і були госпіталізовані», — пише видання.

Внаслідок ДТП було пошкоджено електромережу та залізничне полотно, що знаходилося під мостом. Скасовано рух 6 приміських поїздів.