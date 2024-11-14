На Донеччині затвердили примусову евакуацію мешканців Великоновосілківської громади з дітьми

На засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення ухвалили рішення про проведення обов'язкової евакуації примусовим способом дітей з батьками з населених пунктів Великоновосілківської селищної територіальної громади Волноваського району Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної військової адміністрації.



Йдеться про такі населені пункти: Велика Новосілка, Андріївка, Багатир, Времівка, Зелений Кут, Золота Нива, Костянтинопіль, Новий Комар, Новоукраїнка, Одрадне, Олексіївка, Петропавлівка, Розлив, Слов’янка, Улакли, Шевченково. Евакуація відбуватиметься у безпечні регіони України.



За словами заступника голови Донецької ОДА Олександра Шевченка, на момент підписання протоколу у цих населених пунктах проживало 174 дитини, зараз усі діти евакуйовані. Також у цих населених пунктах досі залишаються 1600 осіб.



«У нас працюють з метою евакуаційних заходів ДСНС, Національна поліція, волонтерські організації. З цією метою діє евакуаційний хаб. Є маршрути евакуації. Люди виїжджають самі або звертаються на гарячу лінію», — наголосив він.





Раніше ми писали, що за тиждень із Донецької області вивезли 217 дітей.