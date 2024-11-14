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У ЗСУ спростували інформацію про окупацію Іллінки на Донеччині та знаходження армії РФ у Куп'янську

14 листопада 2024, 12:16

У ЗСУ спростували інформацію про окупацію Іллінки на Донеччині та знаходження армії РФ у Куп'янську

Ситуація поблизу селища Іллінка. Фото: карта DeepState Ситуація поблизу селища Іллінка. Фото: карта DeepState

Інформація про окупацію селища Іллінка в Донецькій області та знаходження російських військ у місті Куп'янськ на Харківщині не відповідає дійсності. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Так, 13 листопада українські військові зупинили просування ЗС РФ на Куп'янськ, знищили всю бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили окупантів. Місто повністю перебуває під контролем Сил оборони України.

Іллінка також перебуває під українським контролем. На її околицях постійно точаться бої з росіянами, але підрозділи ЗСУ «міцно тримають позиції».

Нагадаємо, що раніше аналітики DeepState заявили про захоплення Іллінки та прорив російської армії до Куп'янська.

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