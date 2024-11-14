Російський дрон влучив в авто у Покровському районі: загинув син, мати та батько — поранено

У середу, 13 листопада, у Покровському районі Донецької області російський дрон атакував цивільне авто. Внаслідок удару постраждала сімейна пара, загинув їхній син. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Орієнтовно о 15:00 на трасі поблизу села Новотроїцьке під атаку ворожого дрону потрапило авто, в якому знаходилася родина місцевих жителів», — йдеться у повідомленні.



Відомо про загибель чоловіка 1991 року народження, отримали поранення його батьки — жінка 1965 року народження та чоловік 1961 року народження.



Крім того, російська армія пошкодила будинок у селищі Шевченко, а також за допомогою БПЛА було пошкоджено машину, фасад, паркан та дах будинку у Покровську. Інформація загиблих і постраждалих не надходила.





Раніше ми писали, що за 13 листопада росіяни вбили двох мешканців Донеччини – у селищі Шевченка та селі Новотроїцьке.