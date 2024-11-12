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Головне за день: Скільки років потрібно для виплат за зруйноване житло? РФ знову атакує Харків

12 листопада 2024, 23:00

Головне за день: Скільки років потрібно для виплат за зруйноване житло? РФ знову атакує Харків

Політика

 Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у вересні у Нью-Йорку виявив інтерес до двох пунктів його «плану перемоги». Про це пише британське видання Financial Times із посиланням на джерела.

Суспільство

 Голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк заявила , що за нинішнього фінансування у 4 млрд гривень на рік для повної компенсації за зруйноване та пошкоджене житло знадобиться 1575 років. Потреба у відновленні за прямими збитками, і за поточним курсом оцінюється близько 6,3 трильйона гривень.

У Генеральному консульстві України у Любліні перша група громадян України, яка мешкає за кордоном, підписала контракти для проходження служби в «Українському легіоні».

На Донеччині після пошкодження Тернівської дамби біля міста Курахове продовжує прибувати вода, проте підтоплення будинків поки що не фіксувалося.

Уряд спростив переведення між військовими частинами. Змінити місце можна буде у мобільному додатку «Армія+». Військовий отримає 72 години на подання рапорту, після чого отримає відповідь із зазначенням причини погодження чи відмови.

Бойові дії

 У Андріївці Волноваського району внаслідок російського обстрілу пошкоджено дев'ять приватних будинків та автомобіль. Троє людей постраждали у Харкові після атаки безпілотників вдень. У понеділок армія РФ також ударила по Харкову, постраждали троє людей. Російські війська атакували Гаврилівку Херсонської області, поранено літнього чоловіка.

В окупованому місті Алмазна Луганської області біля житлового будинку знайшли ФАБ-500, що не розірвалася. Пошкоджено гараж та легковий автомобіль. Жителів усіх прилеглих вулиць, понад 50 людей, евакуювали до гуртожитку у місті Стаханів.

За даними аналітиків DeepState, російські окупанти продовжують ускладнювати ситуацію на фронті і просунулися біля Нелипівки та Першотравневого Донецької області.

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