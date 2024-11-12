В окупованому Сімферополі спалахнули бензовози, є постраждалі

В окупованому Криму спалахнули бензовози. Фото із соцмереж

Два бензовози спалахнули в окупованому Сімферополі (Крим). Причина займання поки що невідома. Про це повідомляють сьогодні місцеві телеграм-канали та рятувальники.

«Надійшло повідомлення про спалах на Московському шосе, 11, територія пункту техогляду. До місця виклику направлено 3 відділення вогнеборців МНС Росії», — йдеться у повідомленні ГУ МНС РФ.

Попередня площа пожежі – 30 квадратних метрів.

Повідомляється, що внаслідок пожежі постраждали двоє людей.

Також наголошується, що на території підприємства, де загорілися бензовози, розкидано безліч уламків. Найімовірніше, вікна «вилетіли» після вибуху.

Пізніше «Радіо Криму» повідомило, що в Сімферополі частково сталося відключення світла.