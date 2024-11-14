У «ДНР» понад 19 тисяч абонентів залишаються без світла

На окупованій території на Донеччині перебої з електропостачанням. Знеструмлено понад 200 підстанцій, у Горлівці найбільше фіксують проблем з електрикою. Про це повідомили у пресслужбі так званого міністерства вугілля та енергетики «ДНР».



«На ранок 14 листопада на території Донецької Народної Республіки знеструмлено: 234 трансформаторні підстанції (з них 223 ТП понад добу), 18 котелень, 19264 побутових абонентів», — йдеться в повідомленні.



У захопленій Горлівці знеструмлено 143 трансформаторні підстанції. Наразі залишаються без електроенергії приблизно 10 тисяч абонентів. Пошкодження повністю будуть усунені десь за вісім днів.





Раніше ми писали, що в окупованій Горлівці Донецької області після нічних та ранкових атак 13 листопада вийшли з ладу усі трансформатори (110 кВ).