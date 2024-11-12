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Українці повертаються на окуповані території через відсутність житла — Асоціація міст

12 листопада 2024, 21:06

Українці повертаються на окуповані території через відсутність житла — Асоціація міст

Відбувається значний відтік українців на тимчасово окуповані території (ТОТ). Про це йшлося під час засідання секції Асоціації міст України з питань тимчасово окупованих та деокупованих територій, повідомила Маріупольська міська рада у вівторок, 12 листопада.

Як заявив глава цієї секції, мер Маріуполя Вадим Бойченко, людям ніде жити і вони не мають змоги відновити ті умови, які були у них до початку повномасштабного вторгнення РФ, тому вони змушені повертатися до окупації.

«Наразі ми фіксуємо значний відтік українців на тимчасово окуповані території. Переважно це відбувається через російську пропаганду та відсутність власного житла. Людям нема де жити, вони не мають можливості відновити ті умови, які були у них до початку повномасштабного вторгнення, тому вони змушені повертатися до окупації. Тому спільним завданням для держави та місцевої влади є створення якісного та доступного соціального житла, яке збереже людей в Україні та стане основою для їхнього повернення з-за кордону», — заявив Бойченко.

Під час засідання експерти заявили про ще одну причину повернення українців на ТОТ: невіра людей у справедливість. Адже вони розраховували, що отримають компенсації за втрачене майно. Механізм для реалізації цього вже створено та працює, але потребує значних коштів.

На сьогоднішній день було запущено перший етап програми єВідновлення, яким уже скористалися понад 73 тисячі українських сімей – це компенсація за пошкоджене житло. Понад 10 тисяч житлових сертифікатів за другим етапом програми було згенеровано, з них понад 4,5 тисяч українських сімей вже перетворили свої житлові сертифікати на нове житло.

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