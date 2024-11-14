Російські війська окупували Іллінку — DeepState

ЗС РФ окупували Іллінку. Фото: DeepState

Російська армія окупувала селище Іллінка у Покровському районі Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Захопивши Іллінку на протилежному від Курахового березі річки Вовча, росіяни рухаються до селища Берестки, до якого залишається менш як 4 км.



За даними DeepState, ЗС РФ також просунулися у Дальньому, біля Новодонецького, Трудового та Куп'янська.

ЗС РФ просуваються в районі н.п. Дальнє паралельно Кураховому та Іллінці. Фото: скрін карти DeepState

У вечірньому зведенні Генштабу підтвердили, що на Курахівському напрямку налічується 40 бойових зіткнень.



Загарбники зберігають активність, намагаючись йти вперед в районах населених пунктів Берестки, Іллінка, Новоселидівка, Сонцівки, Кремінної Балки, Вознесенка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка та Катеринівка.



«На Курахове було скинуто два КАБи. За наявною інформацією, за сьогодні ворог на даному напрямку втратив два танки, три бойові броньовані машини, тринадцять одиниць автомобільної техніки. Також було пошкоджено один танк та три одиниці автомобільної техніки», — йдеться у звіті.



Нагадаємо, останні два дні російські війська проводять механізовані заїзди до району школи №3 у місті Курахове Донецької області.