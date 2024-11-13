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У «ДНР» поки не знають, де розселяти людей із зруйнованих міст Донеччини

13 листопада 2024, 22:55

У «ДНР» поки не знають, де розселяти людей із зруйнованих міст Донеччини

В угрупуванні «ДНР» планують провести інвентаризацію порожніх приміщень, щоб розселяти там людей із нещодавно захоплених селищ та міст Донецької області.

Російська окупаційна армія продовжує застосовувати тактику випаленої землі, наступаючи на українські міста та села. На Донеччині російська армія спочатку закидає населений пункт авіабомбами та обстрілює його з різної зброї, а потім намагається штурмувати. Насамперед від такої тактики страждає місцеве населення, яке не забажало евакуюватися.

Якщо окупантам вдається захопити те чи інше місто, то, як правило, вони заходять уже на руїни, на які його перетворили. При цьому російська пропаганда стверджує, що це українські військові «залишають по собі руїни та випалену землю».

У кожному фронтовому населеному пункті залишаються люди, які не бажають евакуюватись. Вони мешкають у підвалах, під обстрілами. Нерідко люди чекають окупації населеного пункту, сподіваючись, що російська армія евакуює їх на безпечнішу територію.

Своєю чергою, угруповання «ДНР» не завжди може допомогти цим людям евакуацією. Пропагандистські ролики лише показують, як людям надають гуманітарну допомогу. Окупаційні адміністрації не завжди можуть створити навіть пункти тимчасового розміщення.

Наразі керівництво угруповання доручило місцевим «адміністраціям» створити такі місця. Чи використовуватимуть порожнє житло, яке в «ДНР» називають «безгоспним», наразі невідомо. Поки що йдеться про «порожні приміщення».

За останню добу російські окупаційні війська просунулися біля низки населених пунктів. 

Раніше голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін із пресою приїхав до окупованої українки, за яку ще у вересні велися активні бої. Евакуювати людей, що залишилися, окупанти не можуть, про що глава угруповання прямо заявив тим, хто зараз живе в підвалах українців.

Схожа ситуація й у Вугледарі. На початку жовтня в угрупуванні «ДНР» заявили, що російські військові не можуть евакуювати мирних жителів із нещодавно захопленого міста. 

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