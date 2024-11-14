ЗСУ знищили на півдні 4 місця запуску БпЛА і 3 бази окупантів

Сили оборони Півдня України минулої доби змогли знищити 4 місця запуску БпЛА та 3 бази окупантів. Про це йдеться у звіті військових.



Зазначається, що українські військові продовжують завдавати вогневого ураження по позиціях та тилах окупаційних військ.

Минулої доби російські втрати на південній ділянці фронту склали:

10 гармат, в т.ч. «Акація», «Гвоздика» та 2 -«Мста-Б»;

2 міномети;

32 одиниці автомобільної та бронетехніки;

2 розвідувальні БпЛА («Зала» та «Орлан-10»);

5 мотоциклів;

3 човни;

1 багі;

2 генератори;

2 камери відеоспостереження;

2 місця зберігання боєприпасів;

4 місця зльоту БпЛА;

3 вогневі позиції;

3 місця проживання особового складу;

1 блок пост.

Нагадаємо, на Покровському напрямку окупанти мають дефіцит бронетехніки. Росіяни використовують мотоцикли, автомобілі, багі та гольф-кари.



Раніше повідомлялося, що загалом армія РФ за добу втратила 1690 солдатів та 64 артилерійські системи.