ЗСУ знищили на півдні 4 місця запуску БпЛА і 3 бази окупантів

Сили оборони Півдня України минулої доби змогли знищити 4 місця запуску БпЛА та 3 бази окупантів. Про це йдеться у звіті військових.
Зазначається, що українські військові продовжують завдавати вогневого ураження по позиціях та тилах окупаційних військ.
Минулої доби російські втрати на південній ділянці фронту склали:
Нагадаємо, на Покровському напрямку окупанти мають дефіцит бронетехніки. Росіяни використовують мотоцикли, автомобілі, багі та гольф-кари.
Раніше повідомлялося, що загалом армія РФ за добу втратила 1690 солдатів та 64 артилерійські системи.
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