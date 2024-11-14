У Слов'янській МВА розповіли про наслідки російського удару

Будівля Слов'янського педагогічного університету зазнала пошкоджень через російський удар вранці 14 листопада. Фото: Донбас оперативний

Внаслідок російського удару по Слов'янську Донецької області 14 листопада ніхто не постраждав. Про це повідомив начальник міської воєнної адміністрації Вадим Лях.

«Два вибухи пролунали у мікрорайоні Лісний. На щастя, обійшлося без жертв», — сказав він.

У той же час Лях зазначив, що через повітряну атаку росіян пошкоджено багатоповерхівки, адмінбудівлі педагогічного університету, дитячий садок, супермаркет, приватні автомобілі.

Раніше повідомлялося, що у четвер, 14 листопада, близько 9:00 у місті Слов'янськ Донецької області пролунало три вибухи.