ППО України збила 21 із 59 російських БпЛА

У ніч на 14 листопада 2024 року Росія атакувала територію України 59 ударними БпЛА «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу з району Курська. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.
«Станом на 08.30 підтверджено збиття 21-го БпЛА противника у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях», - йдеться у звіті Повітряних сил.
Також повідомляється, що 38 російських безпілотників локаційно втрачено. Раніше російські окупанти атакували Україну 6 ракетами та 90 дронами.
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