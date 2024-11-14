ППО України збила 21 із 59 російських БпЛА. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 14 листопада 2024 року Росія атакувала територію України 59 ударними БпЛА «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу з району Курська. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.



«Станом на 08.30 підтверджено збиття 21-го БпЛА противника у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях», - йдеться у звіті Повітряних сил.



Також повідомляється, що 38 російських безпілотників локаційно втрачено. Раніше російські окупанти атакували Україну 6 ракетами та 90 дронами.