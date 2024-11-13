В окупованій Григорівці росіяни вимагають овочі на потреби «СВО»

Росіяни в Григорівці вимагають овочі на потреби «СВО». Фото: Жовта Стрічка

У тимчасово окупованому селі Григорівка Каховського району Херсонської області росіяни вимагають місцевих жителів передавати овочі на потреби так званого «СВО», інформує рух опору на окупованих територіях України «Жовта Стрічка».



Активісти опору з Каховського району розповідають, що окупанти примушують батьків учнів місцевої школи брати участь у проєкті «Школа і СВО».



«Для цього необхідно передавати на фронт десятки кілограмів овочів та консервації з власних городів. Діти місцевих мешканців, які відмовляються брати участь в акції, ризикують бути відстороненими від занять», – повідомляють українські активісти.



Нагадаємо, рух опору «Жовта стрічка» спільно з Dovidka.info запустили сервіс «Ти в Україні» для мешканців, які зараз проживають на тимчасово окупованих територіях.