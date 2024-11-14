Російські солдати розгромили військову частину та влаштували масову втечу

З військової частини під Новосибірськом російські солдати влаштували масову втечу. Скріншот відео

Військові ЗС РФ влаштували масову втечу з військової частини під Новосибірськом, попередньо влаштувавши там погром. Декількох з них планували відправити воювати на територію України. Про це пише російське видання «Агентство. Новини».

«Від 10 до 15 військових могли втекти з військової частини в Новосибірській області, влаштувавши перед цим погром... Це одна з наймасовіших втеч військових із військової частини з початку війни», — йдеться у матеріалі.

Першим про втечу військових повідомив голова селища Коченєво Євген Антипов, де розташована ця військова частина.

«З території частини, розташованої в Коченєві, самовільно залишили розташування частини 10 осіб із категорії тих, хто раніше самовільно залишив частину. Протягом 30 хвилин на таксі вони виїхали з території Коченєва», — написав Антіпов.

За його словами, згодом чотирьох втікачів затримали за межами Коченівського району.

У той же час сестра одного із названих у ЗМІ учасників втечі повідомила «Агентству», що втекли 15 людей. Про це їй повідомив брат, якого, певно, помилково зарахували до учасників втечі.

Один із втікачів, 24-річний Олександр Богачов, зняв відео, на якому видно, як військові б'ють шибки та дошки пошани в одній із будівель на території частини перед втечею. Те, що відбувається, Богачов назвав «бунтом».

Мати Богачова розповіла, що її син отримав поранення на війні в Україні та розраховував на здобуття категорії придатності «Д», яка звільняє від подальшої служби у військах. Однак його та інших військових вирішили відправити назад до України.

Як зазначають журналісти, це одна з найбільших втеч солдатів із військових частин, про яку стало відомо публічно.