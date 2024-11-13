«Ситуація не райдужна»: В окупованій Горлівці без світла залишилося 60 тисяч людей

В окупованій Горлівці Донецької області після нічних та ранкових атак 13 листопада вийшли з ладу усі трансформатори (110 кВ). В окупаційній адміністрації «ДНР» заявили, що ситуація «не райдужна».



«В результаті обстрілу знеструмлено 143 трансформаторні підстанції. Без електрики — житловий масив "Комсомолець", селища Комарова, шахти ім. Ю.А. Гагаріна, шахти "19/20", машинобудівного заводу ім. Кірова, Аксьоновка та більша частина Центрально-Міського району. Без опалення — 199 житлових будинків, 8 шкіл, 6 дошкільних закладів, 3 поліклініки», — заявив голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін.



Без електропостачання залишилося 50-60 тисяч осіб. Відновлювальні роботи можуть затягтися на кілька діб. У місті відкрили пункти тимчасово розміщення для людей, які залишились без світла та тепла у будинках.



«На цей час ми вичерпали можливість генерації електроенергії — перемикання напруги з одного трансформатора на інший — те, що ми робили успішно до останнього моменту. Тому сьогодні ми не можемо технічно запитати стаціонарну електроенергію мережами 20 котелень. Близько 24-25 тисяч точок обліку абонентів знаходяться без електроенергії», — заявив голова окупаційної адміністрації Горлівки Іван Приходько.



Він додав, що мешканці Горлівки в соцмережах сварять «владу», зокрема за те, що вона не організувала роботу генераторів у місті.



«Але ви повинні розуміти, що генератор є таким самим об'єктом атаки для FPV з тепловізором, як і підстанція, яка випромінює тепло. Тому є нюанси встановлення даних об'єктів», — зазначив Приходько.

Нагадаємо, що армія РФ за добу дев'ять разів обстріляла населені пункти Донецької області.