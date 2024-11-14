Війська РФ завдали авіаудару по Костянтинівці, є постраждалі

Результат авіаудару РФ по Костянтинівці. Фото: ДСНС Донецької області

Внаслідок чергового авіаудару російської армії по Костянтинівці постраждали четверо людей. В управлінні ДСНС України на Донеччині показали результати обстрілу.



«Вчора ворог завдав авіаудару по житловому сектору міста Костянтинівка Краматорського району. Внаслідок обстрілу 4 людини отримали поранення, пошкоджено 25 приватних будинків, адмінбудівлю й підприємство», — йдеться у повідомленні.

Результат авіаудару РФ по Костянтинівці. Фото: ДСНС Донецької області

Результат авіаудару РФ по Костянтинівці. Фото: ДСНС Донецької області

За словами начальника обласної військової адміністрації Вадим Філашкін також у місті пошкоджено 4 лінії електропередач та 2 газопроводи.



Нагадаємо, війська РФ за добу обстріляли кілька населених пунктів Донеччини: дві людини загинули, ще вісім - поранені.