Двоє людей загинули і восьмеро поранені на Донеччині за добу через російські обстріли

Наслідки російського обстрілу в одному з населених пунктів Донецької області минулої доби. Фото: ОВА

Російська окупаційна армія 19 разів обстріляла населені пункти Донецької області за добу. В результаті загинули 2 особи, 8 — поранені. Про це станом на ранок 14 листопада повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Курахівській громаді загинула 1 людина в Ганнівці, поранено 3 у Кураховому. У Новотроїцькому Покровської громади 1 особа загинула та 2 поранені; у Покровську та селі Шевченка пошкоджено по 1 будинку. В Удаченській громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено будинок. У Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт та 3 багатоповерхівки. У Костянтинівці поранено 4 особи, пошкоджено 25 приватних будинків, адмінбудівлю, підприємство, 4 лінії електропередач та 2 газопроводи; у Предтечиному поранено 1 особу, пошкоджено будинок.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджено 8 приватних будинків, 3 багатоповерхівки та промислову будівлю.

З лінії фронту евакуйовано 268 осіб, у тому числі 31 дитину, повідомив начальник ОВА.