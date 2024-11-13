На окупованій Луганщині через свавілля російських військових зростає кількість ДТП – ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА

В окупованій Луганській області «знайшли спосіб» протидіяти ДТП, кількість яких постійно зростає. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, значна частина аварій пов'язана зі свавіллям військових РФ, які пересуваються населеними пунктами, нехтуючи будь-якими правилами дорожнього руху, оскільки впевнені, що покарання не понесуть навіть у смертельних випадках.



«Крім того, у захоплених у 2022 році прифронтових містах не працюють світлофори. Зокрема, у Сіверськодонецьку перший обіцяють відремонтувати лише у 2026 році. Втім, знизити кількість порушень правил дорожнього руху вирішили за допомогою представників РПЦ. Саме вони запросили на «дорожній молебень» так званих правоохоронців, щоб «освятити шляхи життя людського» – головні магістралі та перехрестя Луганська. Сподіваються, що спрацює», – заявив Лисогор.

Нагадаємо, що в ОВА розповіли, куди окупанти відправлять мобілізованих чоловіків на Луганщині.