На Дніпропетровщині окупанти вдарили ракетами по об'єкту енергетичної інфраструктури

17 жовтня 2022, 07:58

На Дніпропетровщині окупанти вдарили ракетами по об'єкту енергетичної інфраструктури

На Дніпропетровщині окупанти вдарили ракетами по об'єкту енергетичної інфраструктури, виникла пожежа. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Росіяни всю ніч атакували область ракетами, "Градами" та важкою артилерією. Три ворожі ракети силами нашої ППО знищено. Одна ракета вдарила по об'єкту енергетичної інфраструктури. Там сильна пожежа. На місці прильоту працюють усі служби», - йдеться у повідомленні.

Крім цього, противник обстріляв Нікопольський район із «Градів» та важкої артилерії. Туди прилетіло понад 30 снарядів.

А в Марганецькій та Червоногригорівській ОТГ, за словами голови ОВА, пошкоджено будинки. Попередньо люди не постраждали.

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