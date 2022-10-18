ДТЕК: Росармія повторно вдарила по двох енергооб'єктах, поранено семеро співробітників

Внаслідок ударів російських військ повторно пошкоджено два енергетичні об'єкти групи ДТЕК. Про це повідомила прес-служба ДПЕК Енерго.



«18 жовтня Росія продовжила завдавати масованих терористичних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Вранці від обстрілу повторно постраждали два енергетичні підприємства ДПЕК Енерго», – йдеться у повідомленні.



Попередньо компанія повідомила про сімох поранених, додавши, що від отриманих тяжких травм одна з поранених померла в автомобілі швидкої допомоги.



Зазначається, що енергетичне обладнання зазнало серйозних пошкоджень, ліквідацію яких працівники підприємств зможуть розпочати після припинення обстрілів.



Як повідомлялося, в результаті обстрілів 10-11 жовтня було також атаковано Бурштинську ТЕС, Ладижинську ТЕС та Придніпровську ТЕС, 17 жовтня компанія повідомила про пошкодження ще одного енергооб'єкта.