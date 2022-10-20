На Харківщині під тимчасовою окупацією залишається 32 населені пункти

У Харківській області деокуповано 544 населені пункти. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов під час брифінгу, повідомляє «Суспільне».



«На сьогоднішній день деокуповано 544 населені пункти і залишається у нас під тимчасовою окупацією лише 32, це становить трохи менше 2% Харківської області», - сказав він.



Синєгубов зазначив, що ведуться роботи щодо відновлення функціонування державної влади на цих територіях.



За його словами, спочатку території розмінують, потім "заходить" поліція, органи прокуратури, які фіксують злочини на деокупованих територіях. На відновлення територій потреби гроші, сказав Синегубов.



«Ми розуміємо, що кошти місцевих бюджетів та обласного бюджету обмежені. Звісно, ми доповідали президентові України про необхідність виділення додаткових коштів, і це рішення було ухвалено. Перший транш, а він насправді черговий, ми отримали і далі працюємо над тим, щоб і надалі його ефективно використати», - додав Синегубов.