Окупанти за добу обстріляли девʼять населених пунктів Донецької області

Російські війська за добу атакували 9 населених пунктів Донецької області, здійснивши 20 обстрілів. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є загиблі та поранені.



Армія РФ вдарила по містах Авдіївка, Бахмут, Курахове, Часів Яр, селах Бердичі, Зарічне, Карлівка, Орлівка, Терни.

Обстрілювали регіон окупанти РСЗВ «Град», ракетами, артилерією.

Знищено та пошкоджено 16 цивільних об'єктів Донецької області за добу – 6 житлових будинків, лікарня, розподільча електростанція та трансформатори, елеватор, кафе, гараж, автомобіль.

«Від ворожої артилерії продовжує потерпати Бахмут. За добу окупанти п’ять разів обстріляли місто, вбили та поранили цивільних. Внаслідок ворожих влучань руйнувань зазнали багатоквартирні та приватні будинки, об’єкти інфраструктури», - повідомили правоохоронці.

Задокументовані поліцейськими також два удари, які сталися попередньої доби, 22 жовтня. Зазначається, що у селищі Велика Новосілка та селі Курдюмівка Торецької громади від артилерійських обстрілів загинули люди.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 92 особи, з початку обов'язкової евакуації – понад 25 800 осіб, у тому числі 4043 – діти, 1531 – люди з інвалідністю.

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