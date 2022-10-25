«Шахтар» гарантував собі євровесну після нічиї з «Селтіком» у Лізі чемпіонів

Донецький «Шахтар» зіграв унічию із шотландським «Селтіком» у п'ятому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Матч у Глазго завершився з рахунком 1:1.



За «Селтік» гол забив Георгіос Якумакі на 34-й хвилині. «Шахтар» зрівняв рахунок на 58-й хвилині завдяки голу Михайла Мудрика.

Нічія із «Селтіком» у Глазго. Євровесні – бути!



Тепер на нас чекає вирішальна гра за вихід до плей-офф Ліги чемпіонів із «Лейпцигом» 2 листопада у Варшаві. #Shakhtar #UCL #СелтікШахтар pic.twitter.com/8wRCUkH36P — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 25, 2022

В іншому матчі групи «Лейпциг» обіграв «Реал» з рахунком 3:2.



Після цієї нічиї «гірники» набрали 6 очок у групі та гарантували собі вже як мінімум участь у плей-офф Ліги Європи навесні. У «Реала» 10 очок, у «Лейпцигу» — 9 очок.



У заключному турі «Шахтар» прийме «Лейпциг» 2 листопада у Варшаві.