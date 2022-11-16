Подоляк заявив, що вбитий боєць «ЧВК Вагнера» добровільно погодився на обмін

Колишній боєць «ЧВК Вагнера» Євген Нужин, відео із вбивством якого раніше поширилося у мережі, добровільно погодився повернутися до Росії під час обміну полоненими. Про це в інтерв'ю телеканалу «Дощ» заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.



«По-перше, його захопили в полон українські військовослужбовці. По-друге, у полоні він говорив багато про що, свідчення давав. Після цього він добровільно підписав згоду на обмін. І четвертий пункт: його передали в рамках обмінного процесу, коли ми отримали своїх військовослужбовців, його віддали разом з російськими військовослужбовцями»,— сказав Подоляк.



Він наголосив, що будь-який полонений військовослужбовець може підписати добровільну відмову від обмінної процедури.



Також Подоляк додав, що Євгена Нужина обміняли на 20 українських військовополонених. За його словами, екс-бійця «ЧВК Вагнера» обміняли за правилом «пакет на пакет». Він зазначив, що Україні було передано 47 військовослужбовців, однак точну кількість військовослужбовців, які повернулися до Росії, не назвав.



Подоляк вважає, що засновник «ЧВК Вагнера» Євген Пригожин міг використати Євгена Нужина у своїх пропагандистських цілях, влаштувавши показову кару військового.

13 листопада в соцмережах з'явилося відео, на якому, ймовірно, відбито страту представниками ПВК «Вагнер» раніше завербованого ними ув'язненого Євгена Нужина.