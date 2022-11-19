До Херсона прибув перший з початку повномасштабної війни поїзд з Києва

Поїзд Херсоном

У Херсон прибув поїзд з Києва. Про це повідомила Херсонська міська рада.



Це перший з початку повномасштабної війни поїзд з Києва. На вокзалі його зустрічала велика кількість людей.

Поїзд вирушив 18 листопада о 22:14 зі столиці. На ньому до Херсона прибули 200 пасажирів, які купили «Квитки до перемоги».



Вагони «Поїзда до Перемоги» розписали українські художники. Проєкт реалізували за участю «Укрзалізниці» та UNITED24.



Поїзд ходитиме з Києва по парних числах, а повертатиметься назад — по непарних.



Напередодні було підготовлено залізничний вокзал у Херсоні, його приєднали до електрики та водопостачання.





Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» та платформа UNITED24 оголосили про початок продажу благодійних квитків на поїзди зі столиці до Херсона, Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.