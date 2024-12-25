Відключення світла в Україні. Як діятимуть графіки 25 грудня

25 грудня в Україні діють графіки відключення світла. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Заходи обмеження споживання застосовуються так:

05:48-23:59 – до трьох черг відключень одночасно.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у своєму регіоні можна дізнатися на сайті або офіційних сторінках обленерго у соціальних мережах.



Причина тимчасового посилення обмежень - пошкодження енергооб'єктів внаслідок сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки.

Нагадаємо, що 25 грудня внаслідок масованої російської атаки на Україну пошкоджена енергетична інфраструктура в кількох областях, є загиблий та поранені.