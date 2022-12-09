ДБР повідомило про підозру в держзраді екс-керівнику пожежної частини в Донецькій області

Співробітники ДБР повідомили про підозру колишньому керівнику однієї з пожежних частин Донецької області, який бере участь у роботі окупаційних органів влади. Про це повідомляє прес-служба бюро.



«Після захоплення російськими військами окремих населених пунктів Бахмутського району Донецької області чоловік добровільно почав працювати на окупантів. Він отримав від окупаційної адміністрації "посаду", пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у так званій "пожежно-рятувальній частині Світлодарська"», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що також фігурант брав участь у засіданнях під головуванням окупаційного голови місцевої адміністрації Світлодарська.



Колишньому правоохоронцю заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).