На Хмельниччині затримали диверсантів за підрив залізниці ►

Результат вибуху на залізничних коліях у Хмельницькій області. Фото: Нацполіція

На Хмельниччині правоохоронці та СБУ затримали двох диверсантів, які підірвали колію з метою пуску під укіс вантажного потяга. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.







Інцидент стався на ділянці залізниці між станціями, де чоловіки встановили вибуховий пристрій. Завдяки швидкій реакції машиніста потяг було зупинено, і ніхто не постраждав.

Поїзд було вчасно зупинено завдяки швидкій реакції машиніста. Фото: Нацполіція

«Зловмисниками виявилися мешканці Хмельницької області, завербовані російськими кураторами через телеграм-канали. Виконуючи ворожі завдання, вони організували вибух, намагаючись пошкодити залізничну інфраструктуру», — йдеться у заяві поліції.



Правоохоронці затримали підозрюваних упродовж доби після злочину. Наразі триває розслідування, а затриманим загрожує відповідальність за терористичну діяльність.



Зараз вони перебувають під вартою. Обом чоловікам загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.