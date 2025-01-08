Рада хоче регулювати пенсії для українців, засуджених за держзраду

Верховна Рада у першому читанні проголосувала урядовий законопроєкт № 10355. Документ регулює виплату пенсій для засуджених українців за низкою кримінальних статей, пов'язаних із держзрадою. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.



За його словами, на підтримку законопроєкту проголосували 233 народні депутати.



Пропонується, що такі пенсії не перевищуватимуть прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та виплачуватимуться лише під час відбування покарання.



Законопроєкт називається «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей виплати пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку».

На Донеччині суд ув'язнив 11 осіб, які воювали проти Сил оборони на східному фронті. Восени цього року українські захисники взяли бойовиків у полон.